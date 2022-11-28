Doğal liman kenti Sinop'tan somon üretimine 17 bin 333 tonluk katkı

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Doğal liman kenti Sinop'ta bu yıl 17 bin 333 ton somon üretimi yapıldı.

Gerze ilçesi ile Demirciköy açıklarında kurulan tesislerde 2011'de başlanan somon üretimi her geçen yıl artarak devam ediyor.

Kentte 3 bin tonla başlanan Türk somonu üretimi, 2022 yılında 17 bin 333 tona ulaştı.

Toplam 11 tesiste, mayıs, haziran ve temmuz aylarında üretimi yapılarak Rusya, Japonya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen somondan ülke ekonomisine bu yıl 54 milyon 453 bin 517 dolar katkı sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, AA muhabirine, iklim değişikliği, çevre kirliği ve nüfus artışı gibi etkenlerin insanların proteinli besinlere ulaşımını zorlaştırdığını söyledi.

Ülkelerin artık doğal avcılık dışında alternatif olarak balık üretimleri yaptığına işaret eden Önlem, Türkiye'nin somon yetiştiriciliği noktasında önemli aşamalar kaydettiğini vurguladı.

- "Artış devam ettikçe denizlerdeki avcılık baskısının azalacağını ümit ediyoruz"

Somon üretiminin her geçen yıl artarak devam etmesinin kent ve ülke ekonomisi açısından çok değerli olduğunu dile getiren Önlem, şöyle devam etti:

"Dünyada artık insanların protein ihtiyaçları gün geçtikçe artıyor. Dolasıyla bu protein ihtiyacını sürekli avcılıktan karşılamak yerine alternatif protein olanakları yaratılıyor. Biz de bu aşamada geçen yıl 6 bin ton civarında bir üretim yaptık. 2022 yılında bu üretimimiz 17 bin 333 tona çıktı. Buradan da anlıyoruz ki gitgide bu üretim artacak. Artış devam ettikçe denizlerdeki avcılık baskısının azalacağını ümit ediyoruz. 2023 yılında ise Sinop olarak Türk somonunda 30 bin tonun üzerinde bir üretim hedefliyoruz."

Önlem, Sinop'un Türkiye'nin en çok somon üreten kenti olmasını hedeflediklerini de vurgulayarak, "Sinop olarak bizim böyle bir hedefimiz de var. Çünkü burası doğal liman özelliğine sahip bir kent. Şu an 11 işletmemizde üretim devam ediyor. Umut ediyoruz ki yakın gelecekte Türkiye'de Türk somonu üretiminde ilk sırada yer alacağız." ifadelerini kullandı.



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