Sinop'ta ticari araç sürücülerine kış lastiği bilgilendirilmesi yapıldı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ticari araç sürücülerine kış lastiği takma zorunluluğu hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Sinop-Samsun kara yolu Sanayi Kavşağı mevkisinde sürücülere bilgilendirme uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, ekiplerce durdurulan ticari araçların sürücülerine kış lastiği takma yönetmeliği hakkında bilgi verilerek, broşür dağıtıldı.

Ekiplerce sürücülerden, 1 Aralık itibarıyla zorunlu olacak kış lastiklerini takmaları istenildi. ​​​​​​​





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