Sinop'ta ticari araç sürücülerine kış lastiği bilgilendirilmesi yapıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ticari araç sürücülerine kış lastiği takma zorunluluğu hakkında bilgilendirme yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Sinop-Samsun kara yolu Sanayi Kavşağı mevkisinde sürücülere bilgilendirme uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada, ekiplerce durdurulan ticari araçların sürücülerine kış lastiği takma yönetmeliği hakkında bilgi verilerek, broşür dağıtıldı.
Ekiplerce sürücülerden, 1 Aralık itibarıyla zorunlu olacak kış lastiklerini takmaları istenildi.