Sinop’ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

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SİNOP (AA) - Sinop’ta, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda firari FETÖ hükümlüsü bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terör Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde terör suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.







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