Boyabat'ta 4. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları sergisi açıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 4. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları sergisi açıldı.

Boyabat Belediyesince 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan sergide 36 oyun istasyonu, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, serginin açılışında emeği geçenleri tebrik etti.

Bu tür etkinliklerin çocukları sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırdığını vurgulayan Coşar, "Nasıl ki beden sağlığımız için spor etkinliklerine ihtiyaç duyuyorsak, beyinsel jimnastik diyebileceğimiz zeka geliştirici oyunlar da çocuklarımızın düşünme, kavrama, kıyaslama, ihtimalleri görebilme ve mantığını etkili ve yetkin şekilde kullanabilme yeteneğini geliştirmektedir. Ayrıca bu tür oyunlarla, çocuklarımızı sosyal medya bağımlılığından uzak tutarak, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamış oluruz." dedi.

Coşar, konuşmasının ardından öğrencilere ahşap oyun materyalleri dağıttı.

Sergi, 3 Aralık'a kadar açık kalacak.





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