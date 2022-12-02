Sinop'ta mübadelenin 100. yılında etkinlikler düzenlenecek

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SİNOP (AA) - Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, mübadelenin 100. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Aral, AA muhabirine, 100 yıl önce göç sebebiyle çok sayıda mübadilin Türkiye'nin çeşitli illerine yerleştiğini dile getirdi.

Gelecek yıl ocak ayında yapılacak etkinliklerde göç yollarında hayatlarını kaybedenlerin anılacağını anlatan Aral, şöyle konuştu:

"Anma programında 100. yıl yürüyüşü ve denize karanfil bırakılması etkinlikleri yapacağız. Yine mart ayı içinde 'Mübadelenin 100. Yılında Göçler' konulu panel düzenleyeceğiz. PTT aracılığıyla hatıra pulu çıkartarak, Abalı köyünde Mübadele 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturacağız. Yapacağımız tüm etkinliklere vatandaşlarımızı şimdiden davet ediyoruz."







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