Boyabat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği yapıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Boyabat Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu Müdürlüğünce 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, engelli bireyler tarafından tiyatro, işaret dili çevirisi eşliğinde müzikal ve dans gösterileri sunuldu.
Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların da yapıldığı programa Belediye Başkan Yardımcısı Şinasi Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.