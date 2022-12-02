Sinop'ta protokol üyeleri özel bireylerle halı saha maçında buluştu

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, protokol üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla özel bireylerle futbol maçı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Yeni Mahalle'deki halı sahada düzenlenen etkinlikte, Vali Erol Karaömeroğlu ve beraberindekiler özel bireylerle futbol oynadı.

Karaömeroğlu, 4-4 biten maç sonunda özel bireylere tatlı ikram etti.

İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, gazetecilere, anlamlı bir gün nedeniyle engelli gençlerle, çocuklarla etkinlik yaptıklarını söyledi.

Maçta güzel anlar yaşadıklarını vurgulayan Çetiner, "Sevgi varsa engel yoktur. Onları bu günlerinde yalnız bırakmamak adına maç yaptık. Gülücükleri ile memnuniyetlerini ifade etmeleri bizi daha mutlu etti. Bundan sonra ki süreçte de Sayın Valimiz Karaömeroğlu önderliğinde engelli gençlerimiz, çocuklarımızla bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çetiner, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

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