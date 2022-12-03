Boyabat'ta her hafta bir mahalle halkı bilgilendiriliyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından her hafta cuma günü bir mahallede toplantı yapılıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her cuma günü "Güvenli sokaklar mutlu şehir" sloganıyla bir mahalle muhtarıyla toplantı yaptıklarını belirtildi.

Bu kapsamda mahalle muhtarları ve esnaf ziyaretleri yapıldığı aktarılan açıklamada, "Son olarak Yıldız Mahallesi muhtarı ile toplantı ve esnaf ziyareti yapıldı. Esnaf ve mahalle halkına dolandırıcılık, sahte para, sosyal medya, telefonda kişisel bilgi paylaşımı yapılmaması ve KADES konularında bilgilendirilme yapıldı. İlçemizde meydana gelebilecek olaylara karşı genel istek, öneri ve şikayetler de değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.