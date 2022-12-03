Üniversiteliler engelli öğrenciler için kurabiye yaptı

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde üniversite öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencilere kurabiye yaptı.
Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında Ozan Can Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelliler için kurabiye hazırladı.
Ayancık Gençlik Merkezi'ndeki pastacılık kursu usta öğreticilerinin de desteğiyle hazırlanan kurabiyeler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere ikram edildi.