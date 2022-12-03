Ayancık Gençlik Merkezinden Dünya Engelliler Günü etkinliği

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Ayancık Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler, "Merkezim her yerde" sloganıyla farkındalık oluşturmak amacıyla ilçedeki özel eğitim kurumunda eğitim gören özel çocuklarla bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.
Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan pastanın kesilmesiyle başlayan etkinlikte engelli öğrenciler masa tenisi, bovling, langırt, curling ile akıl ve zeka oyunları oynadı.
Etkinlikte engelli öğrenciler, bez afişe el baskısı yaparak birlikte şarkılar da söyledi.