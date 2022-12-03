İYİ Parti Boyabat İlçe Başkanlığına yeniden Mithat Mor seçildi

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SİNOP (AA) - İYİ Parti Boyabat İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye mevcut başkan Mithat Mor, tek aday olarak katıldı.



Mor, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığına seçildi.



İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan, kongrede yaptığı konuşmada, Genel Başkanlarının önderliğinde kötü gidişata "dur" diyeceklerini belirterek, Sayın Genel Başkanımız milletimize huzuru, refahı, birliği, beraberliği, kardeşliği vadediyor. Bizler de başkanımızın ayak izlerini takip ederek inşallah ülkemizin geleceğini, yarınlarını takip edeceğiz." dedi.

Mithat Mor da ilçenin sorunlarını yakından takip ettiklerini kaydetti.





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