Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, emniyet ekiplerince son bir ayda yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında kent genelinde güvenlik ve asayişin temin edilmesi amacıyla şok uygulamaların gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan uygulamalarda işledikleri çeşitli suçlardan aranan 42 kişinin yakalandığı bildirildi.



Açıklamada, "Bu uygulamalarda aranan 42 kişi yakalanmış, mahkemece 16'sı tutuklanmıştır. Yine söz konusu uygulamalarda 16 ruhsatsız tabanca, bir tüfek, 68 bin 400 makaron, 20 kilo gram kıyılmış tütün, 111,91 gram metamfetamin, 69,67 gram esrar ve 30 sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.





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