Ayancık’ta açılan Köy Yaşam Merkezi’nde 40 kursiyer eğitim görüyor

SİNOP (AA) – Sinop’un Ayancık ilçesinde oluşturulan Köy Yaşam Merkezi’nde farklı dallarda açılan kurslarda 40 kursiyer eğitim alıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Arif Çopur, AA muhabirine, Yenikonak köyünde açılan merkezin faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.
Merkezde açılan kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Çopur, şöyle konuştu:
“Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce merkezde açılan iğne oyası, sof kumaş dokuma, elde Türk işlemeleri, tığ ve şiş örücülüğü kurslarına köyde yaşayan 40 kursiyer katılıyor. Bayanlar bir yandan birlikte sohbet ederken bir yandan da yeni el becerileri öğrenerek vakitlerini verimli şekilde değerlendiriyorlar. Köyün ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda merkezimizde yeni kursları açmaya devam edeceğiz.”