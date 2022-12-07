Ayancık'ta üniversite öğrencilerinden yaşlılara ziyaret

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SİNOP (AA) - Sinop’un Ayancık ilçesinde üniversite öğrencileri "Yaşlılarımız Baş Tacımız" Projesi kapsamında yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencileri ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Yaşlılarla bir süre sohbet eden öğrenciler, ev işlerinde de yardımcı oldu.

Ayancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Aykan, AA muhabirine, üniversitelerin sadece teknik bilgi öğretilen bir yer olmaktan daha fazla anlam ifade eden kurumlar olduğunu söyledi.

Gelecek dönemde de bu tarz faaliyetlerin devam edeceğini vurgulayan Aykan, şöyle konuştu:

“Üniversitemizin vizyonunda yer alan dış paydaşlarla bütünleşmiş kurum olma amacı, gönüllülük çalışmaları dersi ile anlam kazanmıştır. Bu her ne kadar ders faaliyeti olarak görünse de amacımız öğrencilerimizin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine yardımcı olabilmektir. Üniversiteler sadece teknik bilgi öğretilen bir yer olmaktan daha fazla anlam ifade etmektedir. Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Dalgın hocamızın ciddi gayretleri ve destekleri, akademisyen hocalarımızın çabası ve öğrencilerimizin katılımıyla bu tarz faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

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