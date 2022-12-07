Sinop'ta çıkan silahlı kavgada yoldan geçen kişi merminin isabet etmesi sonucu öldü

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SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yoldan geçen bir kişi merminin isabet etmesi sonucu öldü, olaya karışan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde husumetli oldukları öğrenilen O.Ö. ile N.E. ve G.E. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında yoldan geçen Erdal Demir (48) ile olaya karışan O.Ö. tabancayla, G.E. ise bıçaklanarak yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Erdal Demir, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kavgaya karışan şüpheli N.E. gözaltına alındı.



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