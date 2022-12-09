Sinop'ta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, husumetli iki taraf arasında yaşanan kavgayla ilgili Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği bölgede inceleme yaparak tanıkların ifadelerine başvurdu.

Ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erfelek ilçesinde 7 Aralık'ta husumetli oldukları öğrenilen O.Ö. ile N.E. ve G.E. arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmış, olayda yoldan geçen Erdal Demir (48) hayatını kaybetmişti. Olaya karışan O.Ö. tabancayla, G.E. ise bıçaklanarak yaralanmıştı.

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