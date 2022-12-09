"27. Gezici Film Festivali" Sinoplu sinemaseverlerle buluştu

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SİNOP (AA) - Ankara Sinema Derneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlediği 27. Gezici Film Festivali'nin iki gün sürecek Sinop ayağı başladı.

Sinop Belediyesinin ev sahipliğinde Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan festivalin galasında konuşan Belediye Başkanı Barış Ayhan, festivale onuncu kez ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sinopluların hafta sonu film izlemeye doyacaklarını vurgulayan Ayhan, oyuncu ve yönetmenlerin de söyleşilerde vatandaşlarla bir araya geleceğini kaydetti.



Ayhan, "Mutlu ve film dolu bir hafta sonu bizi bekliyor." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, yönetmenliğini Belmin Söylemez'in yaptığı "Ayna Ayna" filmini izledi.





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