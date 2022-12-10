Sinop'ta yoldan geçen kişinin öldüğü kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde yoldan geçen kişinin merminin isabet etmesi sonucu öldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Husumetli iki taraf arasında yaşanan ve yoldan geçen Erdal Demir'in (48) ölümüne yol açan kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö, O.Ö, N.E, S.Y. ve G.E. çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Erfelek ilçesinde 7 Aralık'ta husumetli oldukları öğrenilen O.Ö. ile N.E. ve G.E. arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmış, olayda yoldan geçen Erdal Demir, merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Kavgaya karışan O.Ö. tabancayla, G.E. ise bıçakla yaralanmıştı.

Olaya ilişkin Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

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