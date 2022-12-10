Sinop'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 676 konuttan 526'sı için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi'ndeki kura çekim töreninde konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, il genelinde yapılacak 676 konut için 11 bin 932 vatandaşın başvurduğunu söyledi.

Gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, Saraydüzü ilçesinde yapılacak 150 konuta geçerli başvuru sayısının 143 kişi ile sınırlı kalmasından dolayı bu ilçedeki konutlar için kura çekimi yapılmadığını dile getirdi.

Karaömeroğlu, Sosyal Konut Projesi'nin tüm kesimlere hayırlı olmasını dileyerek, şunları dile getirdi:

"Sosyal Konut Projesi ile mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini gözetecek, yaşanabilir mekan anlayışıyla hayata geçirilecek olan konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, çevre dostu yapı malzemeleri kullanılarak, konutlar sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecektir. Projeye öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şahsım ve tüm Sinoplular adına şükranlarımı arz ediyorum."

Vali Karaömeroğlu, konuşmasının ardından noter huzurunda ilk kuraları çekti.

Kurada ismi çıkan ve salonda bulunan hak sahipleri sahneye davet edilerek tebrik edildi.

- Gözyaşlarına hakim olamadı

Kurada ismi çıkan Leyla Biran, yaşadığı mutluluk nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.

Biran, AA muhabirine, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederek, "Bana çıktı, çok sevindim. İstiyorum ki herkese çıksın, herkesin evi olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Nebahat Öztürk, kura anında çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok heyecanlandım, bacaklarım titredi. Sahneye de zor çıktım zaten. Hiç beklemediğim bir andı. Bize bu fırsatı verenlere çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.





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