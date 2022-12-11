"27. Gezici Film Festivali" Sinop'ta sona erdi

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 27’nci Gezici Film Festivali sona erdi.
Sinop Belediyesi ev sahipliğinde, Halk Eğitim Merkez Salonu'ndaki festival, yönetmenliğini Frances Marion'un yaptığı ve gösterimi de Baba Zula müzikleri eşliğinde gerçekleştirilen “Eli Kulağında” filmi ile tamamlandı.
İki gün süren festivalde gösterime sunulan 10 filmi 3 bin 500 kişi izlerken, festival süresince oyuncu ve yönetmenler de düzenlenen söyleşilerde katılımcılarla bir araya geldi.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan festivalin ardından oyuncu ve yönetmelere çiçek takdim etti.