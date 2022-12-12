Boyabat’ta devlet, millet iş birliğiyle köy meydanı oluşturuldu

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SİNOP (AA) - Boyabat ilçesi Alibeyli köyünde devlet, millet iş birliğiyle köy meydanı oluşturuldu.

Alibeyli köyünde belediye ve hayırsever vatandaşların desteğiyle oluşturulan meydana Kaymakamlık da oturma grupları, tuvalet ve şadırvan yaptırdı.

Oluşturulan köy meydanında buluşma etkinliği düzenlendi.



Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, yaptığı konuşmada, bu tür hizmetler ve organizasyonların köylerin yeniden canlanmasına vesile olacağını söyledi.

Meydanın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik eden Şahin, "Burada kaymakamlığımızın, belediyemizin ve muhtarlığımızın katkılarıyla yararlı hizmetler sunulmuş. Bu organizasyonla insanları bir araya getirmek, beraber yemek yemek, muhabbeti sevgiyi, birbirine bağlılığı artıran güzel bir davranış. İnşallah bu tür etkinlikler devam eder, köylerimiz daha da canlanır. Hepinize saygılar sunuyorum." diye konuştu.







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