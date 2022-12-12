Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce kimlikleri belirlenen zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, bir tabanca, bir hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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