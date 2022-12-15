Boyabat'ta Mevlana Celaleddin-i Rumi anıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vefatının 749'uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Sezgin Öztürk tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatıyla ilgili katılımcılara bilgiler aktarıldı.
Program, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince şiirlerini okuması, ilahi dinletisi, tiyatro ve semazen gösterimleriyle sona erdi.
Programa, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.