Sinop'ta su samuru mahallede yiyecek ararken görüntülendi

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SİNOP (AA) - Soyu tehlikedeki türler arasında gösterilen su samuru, Sinop'ta bir mahallede yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi'nde gezintiye çıkan Hakan Akın, evinin yakınında yiyecek arayan su samuru ile karşılaştı.

Bir süre su samurunu izleyen Akın, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüde, bir süre mahallede dolaşan su samurunun daha sonra bir otomobilin altına girerek gözden kaybolması yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölgede su samuru popülasyonunun son yıllarda artış göstermesinin memnuniyet verici bir gelişme olduğu ifade edildi.





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