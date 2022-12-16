Sinop'ta huzurevinde tanışan yaşlı çift için düğün töreni düzenlendi

SİNOP (AA) - Sinop'ta, huzurevinde tanışarak evlenen yaşlı çift için düğün töreni gerçekleştirildi.
Gerze ilçesinde huzurevinde kalan 83 yaşındaki Fatma Şahin ile 70 yaşındaki Sefer Bozkurt, yaklaşık bir yıl önce tanışarak evlenmeye karar verdi.
Evlilik kararını huzurevi yetkililerine bildiren çiftin nikahı, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy tarafından kıyıldı.
Bozkurt çifti için huzurevinde düğün yapıldı. Düğünde yaşlı çift pasta keserek müzik eşliğinde eğlendi.
Düğüne katılan Belediye Başkanı Şensoy, çifte altın takarak mutluluklar diledi.