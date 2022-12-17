"Geri Dönüşüm Kütüphanesi" kitap okuma alışkanlığına katkı sunuyor

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SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop Halk Eğitimi Merkezi binasında eski ve kullanılmayan atık malzemelerle oluşturulan Geri Dönüşüm Kütüphanesi, kitap okuma alışkanlığının artırılmasına ve geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunuyor.

Sinop Halk Eğitimi Merkezi binasında kullanılmayan eski malzemelerden oluşturulan Geri Dönüşüm Kütüphanesi, merkezi ziyaret edenlerin ve burada görevli eğitimcilerin uğrak noktası oldu.

Atıl durumdaki araç lastikleri, hoparlör, çeyiz sandığı, sedir ve dolap gibi eşyaların dönüştürülerek kitaplık, raf, oturma grubu, kalemlik yapıldığı kütüphane, kursiyerlerin ve vatandaşların kitaplara ilgisini de artırıyor.

Sinop Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turgay Altun, AA muhabirine, iki ay önce oluşturdukları kütüphanenin her yaştan insana hitap ettiğini söyledi.

Atık ve eski malzemelerin kullanıldığı kütüphanenin kitap okumak isteyenlerin yanı sıra dinlenmek veya sohbet etmek isteyenlerin de ilgisini çektiğini belirten Altun, ana düşüncelerinin "oku, okut ve yaşat" olduğunu vurguladı.

Altun, bu tür farklı şekilde dizayn edilen kütüphanelerin insanları kitap okumaya teşvik ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kütüphanemizi oluştururken çeyiz sandığımızdan oturma grubu yaptık. Lastikleri masa olarak kullanıyoruz. Yine eski sedirimiz cilalandı, toparlandı, oturma yeri olarak kullanılıyor. Eski dolaplardan çıkan ağaçları toparladık ve raf haline dönüştürdük. İnsanlar burayı çok beğeniyor. Aynı zamanda burası dinlenme ve sohbet alanı olarak kullanılıyor. Biz kütüphanemizi bir sınıfa koyup o şekilde olsun istemedik. İnsanların gelip oturabileceği, yaşam alanı haline getirmek istedik. Yani birisi gelip kitabı alıp okurken, diğeri onu gördüğünde daha fazla şevklensin, okuma alışkanlığı edinsin istedik."

Kütüphanenin kurulma sürecinde herkesin işin bir ucundan tuttuğunu aktaran Altun, kütüphaneye ilginin kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

- "Okuma sevmeyen insanların dahi oturup okuduklarını gördüm"

Merkezde görevli görsel sanatlar öğretmeni Namık Kaya da kütüphanenin hem kendileri hem de kursiyeri açısından ilgi çekici olduğunu söyledi.

Özellikle ders aralarında kütüphanede zaman geçirmeyi sevdiklerini belirten Kaya, "Kütüphanenin geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturulması, kursiyerlerin çok hoşuna gidiyor. Okuma sevmeyen insanların dahi oturup okuduklarını gördüm. Ben de zaman zaman teneffüslerde herhangi bir kitabı alıp okuyorum. Değişik bilgiler ediniyorum." dedi.

Merkezde maket gemi yapımı kursuna katılan Osman Arslan ise ders aralarında arkadaşlarıyla kütüphane bir araya gediklerini ifade ederek, "Burası önceden boş bir alandı. Bu haliyle çok güzel oldu. Özellikle ders aralarında sohbet etme ve kitap okuma imkanımız oluyor." diye konuştu.

Merkezi Müdürü Turgay Altun, AA muhabirine, iki ay önce oluşturdukları kütüphanenin her yaştan insana hitap ettiğini söyledi.

Atık ve eski malzemelerin kullanıldığı kütüphanenin kitap okumak isteyenlerin yanı sıra dinlenmek veya sohbet etmek isteyenlerin de ilgisini çektiğini belirten Altun, ana düşüncelerinin "oku, okut ve yaşat" olduğunu vurguladı.

Altun, bu tür farklı şekilde dizayn edilen kütüphanelerin insanları kitap okumaya teşvik ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kütüphanemizi oluştururken çeyiz sandığımızdan oturma grubu yaptık. Lastikleri masa olarak kullanıyoruz. Yine eski sedirimiz cilalandı, toparlandı, oturma yeri olarak kullanılıyor. Eski dolaplardan çıkan ağaçları toparladık ve raf haline dönüştürdük. İnsanlar burayı çok beğeniyor. Aynı zamanda burası dinlenme ve sohbet alanı olarak kullanılıyor. Biz kütüphanemizi bir sınıfa koyup o şekilde olsun istemedik. İnsanların gelip oturabileceği, yaşam alanı haline getirmek istedik. Yani birisi gelip kitabı alıp okurken, diğeri onu gördüğünde daha fazla şevklensin, okuma alışkanlığı edinsin istedik."

Kütüphanenin kurulma sürecinde herkesin işin bir ucundan tuttuğunu aktaran Altun, kütüphaneye ilginin kendilerini çok memnun ettiğini kaydetti.

- "Okuma sevmeyen insanların dahi oturup okuduklarını gördüm"

Merkezde görevli görsel sanatlar öğretmeni Namık Kaya da kütüphanenin hem kendileri hem de kursiyeri açısından ilgi çekici olduğunu söyledi.

Özellikle ders aralarında kütüphanede zaman geçirmeyi sevdiklerini belirten Kaya, "Kütüphanenin geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturulması, kursiyerlerin çok hoşuna gidiyor. Okuma sevmeyen insanların dahi oturup okuduklarını gördüm. Ben de zaman zaman teneffüslerde herhangi bir kitabı alıp okuyorum. Değişik bilgiler ediniyorum." dedi.

Merkezde maket gemi yapımı kursuna katılan Osman Arslan ise ders aralarında arkadaşlarıyla kütüphane bir araya gediklerini ifade ederek, "Burası önceden boş bir alandı. Bu haliyle çok güzel oldu. Özellikle ders aralarında sohbet etme ve kitap okuma imkanımız oluyor." diye konuştu.

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