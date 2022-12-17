Sinop'ta yaralı bulunan su samuru tedaviye alındı

Papa Francesco: Bu görevin en zor yanı sokaklarda dolaşamamak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop'ta, soyu tehlikedeki türler arasında gösterilen ve yaralı halde bulunan su samuru, tedavi altına alındı.

Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, otların arasında bitkin halde bir su samuru gördü.

Türkeli Belediyesi ekiplerine haber verilmesi üzerine ekiplerce bulunduğu yerden alınan su samuru, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Sağ bacağında yara olduğu belirlenen su samuru, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedaviye alındı. ​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.