Sinop'ta yaralı bulunan su samuru tedaviye alındı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, soyu tehlikedeki türler arasında gösterilen ve yaralı halde bulunan su samuru, tedavi altına alındı.
Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, otların arasında bitkin halde bir su samuru gördü.
Türkeli Belediyesi ekiplerine haber verilmesi üzerine ekiplerce bulunduğu yerden alınan su samuru, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Sağ bacağında yara olduğu belirlenen su samuru, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedaviye alındı.