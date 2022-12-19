Sinop'ta komandolar tarafından kırsalda arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, jandarma tarafından bölücü terör örgütünün muhtemel geçiş güzergahlarını kontrol etmek amacıyla arama ve tarama faaliyeti yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, komando ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince icra edilen faaliyetin Gerze ilçesi Yamacık köyü bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sinop İl Jandarma Komutanlığınca 16 Aralık 2022 tarihinde üç Jandarma Asayiş Komando Timi, bir TEM timi ile Gerze ilçesi Yamacık köyü bölgesinde, bölücü terör örgütünün muhtemel geçiş güzergahlarını kontrol etmek ve varsa geçmiş yıllarda kullanılan sığınak/barınakları tespit ederek etkisiz hale getirmek maksadıyla, arama, tarama ve keşif, gözetleme faaliyeti icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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