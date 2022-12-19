Sinop'ta küçük ve orta ölçekli işletmelere KOBİGEL çağırısı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Sinop Şube Müdürü Nedim Kaşıkırık, KOBİGEL destek programıyla işletmelerin gelişmelerine ve büyümelerine katkı sunduklarını söyledi.

Kaşıkırık, AA muhabirine, imalat sanayinde dijitalleşmeyi artırmak amacıyla KOSGEB tarafından hayata geçirilen KOBİGEL destek programının küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsadığını vurguladı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin destekten yararlanabilmek için 11 Ocak 2023 tarihine kadar müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini ifade eden Kaşıkırık, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda işletmeler iş planı şeklinde proje hazırlamaları gerekiyor. Birinci bölümde işletmelerin projeyle ilgili neler hazırlayacaklarını, ikinci bölümde projeyle ilgili neler yapacaklarını, üçüncü bölümde ise gider olarak hangi tür makina, ne tür yazılımlar ya da ne tür yatırımlar yapacaklarını belirtmeliler. Şartları sağlayan KOBİ’ler için son başvuru tarihi 11 ocak 2023. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi almak isteyenler müdürlüğümüze gelerek bilgi alabilirler. Ayrıca kurumuza ait internet sitesini takip edebilirler."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.