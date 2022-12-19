Sinop'ta iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
G.K. idaresindeki 09 NG 120 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolunun sekizinci kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayancık ilçesinde ise A.Ş'nin kullandığı 52 EP 177 plakalı otomobil, Aliköy mevkisinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.