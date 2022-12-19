Sinop'ta iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Genç kız 25 yıl boyunca hapsedildi: Bulunduğunda bir iskelete dönmüştü ve pislik içinde yaşıyordu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

G.K. idaresindeki 09 NG 120 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolunun sekizinci kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayancık ilçesinde ise A.Ş'nin kullandığı 52 EP 177 plakalı otomobil, Aliköy mevkisinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.