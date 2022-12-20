GÜNCELLEME - Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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SİNOP (AA) - Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi.

Gemi mürettebatından 16 kişi balıkçı teknelerinin de yardımıyla Sinop Limanı'na getirildi. Yaralanan ve dumandan etkilenen 3'ü ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemi kaptanının ise kayıp olduğu öğrenildi.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, Sinop'un 3-4 mil açıklarında "Meta" isimli Malta bandıralı gemide büyük bir yangın çıktığını söyledi.

Gemide 17 personel olduğunu anlatan Karaömeroğlu, "16'sını kurtardık. Gemiden en son kurtardığımız 3 kişi de bir balıkçı teknesi ile iskelemize varmak üzere. Sağlık tedbirlerimizi aldık. Gemide kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.



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