Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangına müdahale sürüyor

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SİNOP (AA) - Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi.

Gemi mürettebatından 16 kişi balıkçı teknelerinin de yardımıyla Sinop Limanı'na getirildi. Yaralanan ve dumandan etkilenen 3'ü ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemi kaptanının ise kayıp olduğu öğrenildi.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

- Yaralılardan 6'sı Samsun'a sevk edildi

Kurtarma çalışmalarından sonra Sinop'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazıları, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, Sinop Devlet Hastanesine giderek yetkililerden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Karaömeroğlu, yaptığı açıklamada, Sinop'un 7 mil açıklarında saat 20.30 sıralarında Panama bandıralı "Biata Alfa" isimli gemide büyük bir yangın çıktığı ihbarını aldıklarını söyledi.

İhbar üzerine hemen harekete geçtiklerini anlatan Karaömeroğlu, "Gemide 17 personel vardı. Sahil Güvenlik ve arama kurtarma ekiplerimiz olay yerine intikal etti. 16 kişiyi sağ olarak kurtarıyoruz. Hastanemize sevki sağlandı. 10'u yoğun bakımlık olmak üzere tedavileri devam ediyor 16 kişinin. Ağır hastalarımızdan 6'sını Samsun hastanelerine sevk ettik. Burada kalan 10 kişinin tedavileri devam ediyor. Bir kayıp şahsın olduğunu değerlendiriyoruz. Onu da denizde arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruz." diye konuştu.

Karaömeroğlu, gemi mürettebatından 13'ünün Mısır, birinin Gürcistan, birinin Ukrayna, birinin de Arnavutluk kökenli olduğunu kaydetti.

Öte yandan gemi personelinden kimlikleri belli olan 13'ünün isimleri şu şekilde:

Hüsam Sabit (Kaptan), Rida Ferhat (33), Muhammed Osman (39), Ante Hamidi (36), Vahid Muhammed (36), İmad Harraz (45), Ussame Elbi (41), Eşref Muhammed (44), Halit Imamı (33), Hamid Hassan (50), İlam Abdal ile Ukrayna uyruklu Alexander Krostov (35) ve Gürcistan uyruklu Davud Bratasvili (38).

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