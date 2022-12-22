İYİ Parti Sinop İl Başkanı Şanlan'dan gemi yangınındaki kriz yönetimi için teşekkür

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SİNOP (AA) - İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan, Sinop açıklarında kuru yük gemisinde çıkan yangının ardından ortaya konulan başarılı kriz yönetimi dolasıyla ilgililere teşekkür etti.

Şanlan, yaptığı yazılı açıklamada, Sinop'ta bir kuru yük gemisinde meydana gelen yangın sonrası devletin tüm kurumları ve yerel balıkçı teknelerinin yaralılara ulaşmak için seferber olduklarını vurguladı.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisiyle yaralılara acil şifalar dileyen Şanlan, şunları kaydetti:

"Krizi başarı ile yöneten ilimizin mülki amirine, il emniyet müdürümüze ve olaya anında müdahale eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Bu kaza göstermiştir ki liman şehri olan ilimizde bu tür vahim olaylara anında müdahale edilip en az hasarla kurtarma işleminin yapılabilmesi için yangın söndürme gemisi, deniz ambulansı ve en önemlisi hastanemizde yanık ünitesinin aciliyeti ve lüzumu ortaya çıkmıştır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisiyle yaralılara acil şifalar diliyorum."

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