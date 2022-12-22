Sinop'ta yangında zarar gören kuru yük gemisi Ünye'deki tersaneye çekiliyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta, çıkan yangında zarar gören kuru yük gemisinin römorkör yardımıyla Ordu'nun Ünye ilçesindeki tersaneye çekilme işlemi başladı.
Kentin Bozburun açıklarında seyir halindeyken çıkan yangın sonrası sürüklenen, Gerze ilçesinin 8 deniz mili açığında olduğu tespit edilen gemiyle ilgili başlatılan kurtarma çalışmaları devam etti.
Bölgede faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığına ait iki römorkör tarafından kontrol altına alınan gemi, gerekli incelemelerin ardından römorkörler eşliğinde Ünye Limanı'ndaki tersaneye götürülüyor.
Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında 20 Aralık akşamı bir kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında mürettebattan 16'sı yaralanmış, 1'i kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarıldıktan sonra Samsun ve Sinop'taki hastanelere kaldırılmıştı.