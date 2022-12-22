Sinop'ta uyuşturucu ve asayiş operasyonunda 6 zanlı yakalandı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu ve planlı asayiş uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmaların ardından Boyabat ve Türkeli ilçelerinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 54 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Ekipler, adreslerde bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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