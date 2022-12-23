Sinop'ta, polislik mesleği köy çocuklarına "kanka" maskotu ile tanıtılıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta, polislik mesleğinin tanıtılması amacıyla köylerde yaşayan çocuklara yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince il merkezine bağlı Abalı köyü ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara trafik kuralları hakkında bilgi aktarıldı. Polis maskotu "kanka" ile eğlenen çocuklara emniyet araçlarının tanıtımı yapılarak, çeşitli hediyeler verildi.

İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, burada yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma teşkilatlarının halkın huzur ve güvenliği için her zaman görev başında olduklarını söyledi.

Polislik mesleğinin kutsallığına dikkati çeken Çetiner, bu kutsal mesleği köylerde yaşayan çocukların da bilmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim sırasında çocuklara teorik bilgilerin yanı sıra çeşitli hediyeler verildiğini anlatan Çetiner, "Çocuklarımız bizler için çok önemli. Onların güvenliğini sağlamak ve iyi eğitim almalarına yardımcı olmak asli görevimiz. Burada hem çocuklarımıza mesleğimizi tanıtıyoruz hem de onları mutlu edecek etkinlikler hayata geçiriyoruz." dedi.

Çetiner, çocuklardan her zaman polislere güvenmeleri de isteyerek, derslerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.