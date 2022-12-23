Vali Karaömeroğlu'ndan yangın çıkan gemideki mürettebatı kurtaran balıkçılara ziyaret

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SİNOP (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kent açıklarında kuru yük gemisinde çıkan yangın sonrası yaralanan mürettebatı kurtaran balıkçıları ziyaret etti.

Karaömeroğlu, Bozburun açıklarında Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli gemide çıkan yangın sırasında yaralıları tahliye eden balıkçılara iskeledeki teknelerinde ziyarette bulunarak, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Balıkçılarla sohbet eden Karaömeroğlu, gazetecilere, balıkçıların olay günü arama kurtarma ekiplerine çok büyük katkı sunduğunu söyledi.

İnsanların canını kurtarmak adına olağanüstü gayret gösteren balıkçılara minnettar olduklarını dile getiren Karaömeroğlu, "Allah onlardan razı olsun. Gemi kaptanlarımız başta olmak üzere tüm personele biz kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Karaömeroğlu, yangında yaralanan 16 gemi çalışanının sağlık durumlarına ilişkin de bilgi vererek, "6 kişi taburcu edildi. Kalan 10 kişiyi de il dışında yanık merkezi olan hastanelere gönderdik, orada tedavileri devam ediyor." diye konuştu.

Karaömeroğlu, kayıp olan gemi kaptanı Hüsam Sabit'i arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Bu arada, Sinop Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilen 6 kişinin kentteki bir otelde misafir edildikleri, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönecekleri öğrenildi. ​​​​​​​

Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında 20 Aralık akşamı kuru yük gemisinde patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında mürettebattan 16'sı yaralanmış, 1'i kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarıldıktan sonra hastanelere kaldırılmıştı.





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