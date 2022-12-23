Boyabat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Haşim Bilgiç'in kullandığı 57 AAT 460 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda Mehmet Özmenteş (16) idaresindeki 57 AAJ 070 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özmenteş, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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