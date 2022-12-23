Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada anne ve iki çocuğu yaralandı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu anne ve iki çocuğu yaralandı.

Perihan Y. (39) idaresindeki 57 AVV 628 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi'nde bariyere çarpıp devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan çocukları Y.Y. (12) ve Ö.Y. (14) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.







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