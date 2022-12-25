Sinop'ta hamsi şenliğinde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi

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SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesince düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 2 ton hamsi tüketildi.

Üniversitenin Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen şenliğe katılanlara, ızgaralarda pişirilen hamsi ile ekmek ve helva ikram edildi.

Şenliğe Vali Erol Karaömeroğlu, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran da katıldı.

İki ton hamsinin tüketildiği şenlikte, öğrenciler halay çekerek eğlendi. Vali Karaömeroğlu ve İl Jandarma Komutanı Kuran da öğrencilerle halay çekti.

Yağışlı havaya rağmen şenliğe 8 bine yakın öğrencinin katıldığı bildirildi.​​​​​​​​​​​​​​

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