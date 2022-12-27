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KADES, Sinop'ta üniversite öğrencilerine anlatıldı

AA

KADES, Sinop'ta üniversite öğrencilerine anlatıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) üniversite öğrencilerine anlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele" panelinde, katılımcılara KADES hakkında bilgi verdi.

Belçika ve Fransa gibi ülkelerin Türkiye'den örnek alarak KADES benzeri uygulamaları hayata geçirdiklerine işaret eden Çetiner, şöyle devam etti:

"KADES, İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kendi personelince sıfır maliyetle, devletin imkanlarıyla hayata geçirilen bir uygulama. 4 milyon 650 bin 379 kişinin KADES'i indirdiğini, 596 bin 515 kişinin de KADES'i kullanarak ihbar yaptığını görüyoruz. Şöyle bir algı var, bunu yıkmamız gerekiyor. KADES sadece şiddet mağduru insanların yüklemeleri gereken bir uygulama değil. Şiddete uğrama ihtimali olan her insan telefonuna bu uygulamayı yüklemeli. Buradaki amacımız, şiddet mağduru olan ve ihtimali bulunan kadınlara daha yakın olmak. Seslerini duyabilmek ve yardımcı olabilmek noktasında en hızlı şekilde kolluğa ulaşmalarını sağlamak."

Çetiner, KADES'in kullanım şekli hakkında da katılımcılara bilgi vererek, kadınlara yönelik şiddetin önlemesiyle ilgili diğer alınan tedbirlere ilişkin sunum yaptı.

Panelde Sinop Baro Başkanı Funda Öztürk Altuntaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş de kadına şiddetle mücadelede izlenen yasal mevzuata yönelik bilgi paylaştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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