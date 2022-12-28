Ayancık'ta üniversite öğrencilerince yardım kampanyası düzenlendi

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SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde öğrencilere, giysi ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulunca düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde toplanan giysi ve kırtasiye malzemeleri Yenikonak Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı.

Ayancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Recep Aykan, AA muhabirine, duyarlı öğrencileri tarafından hayata geçirilen yardım kampanyasının amacına ulaştığını söyledi.

Gönüllülük çalışmaları dersinin üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirdiğini anlatan Aykan, "Ders, bunun yanı sıra öğrencilerinizin, çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimizin katılacakları böyle güzel etkinliklerle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.





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