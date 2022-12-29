Sinop'ta kumar oynayan 6 kişiye toplam 24 bin 330 lira para cezası verildi

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SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye toplam 24 bin 330 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde kumar oynandığı ve oynatıldığı belirlenen iki iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramada kumar eşyaları ve 4 bin 500 lira ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye toplam 24 bin 330 lira para cezası verildi, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddiasıyla da 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



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