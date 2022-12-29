Sinop'ta eğlence mekanlarına yönelik uygulama yapıldı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, emniyet ekiplerince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik şok uygulama yapıldı.

Uygulamada, bir işyerinin mevzuata aykırı olarak amaç dışı faaliyette bulunduğu ve sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edildi.

Söz konusu iş yerine ve iş yerinde bulunanlara toplam 110 bin lira idari para cezası uygulandı.

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