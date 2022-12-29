Boyabat'ta "Küçükten Büyüğe Sanata Yolculuk" resim sergisi açıldı

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SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde "Küçükten Büyüğe Sanata Yolculuk" resim sergisi açıldı.

Boyabat Halk Eğitim Merkezi, Kredi ve Yurtlar Kurumu Boyabat Yurt Müdürlüğü ile Boyabat Gençlik Merkezi tarafından organize edilen, 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan sergide resim kurslarında yapılan resimler, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Görsel sanatlar öğretmeni Ayşe Karaca, burada yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik Merkezi bünyesinde açtıkları kurslara 52 kursiyerin katıldığını söyledi.

İlkokul ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı kurslarda çok güzel eserlerin ortaya çıkarıldığını belirten Karaca, "Kurslarımızda yapılan resimlerde değişik teknikler kullanıldı. Akrilik boya, pastel boya, sulu boya çalışmalarımız oldu. Ayrıca geleneksel Türk el sanatlarından ebru kağıt süsleme çalışmalarıyla güzel eserler ortaya çıkardık." dedi.

Serginin iki gün açık kalacağını bildiren Karaca, tüm sanatseverleri sergiye beklediklerini ifade etti.

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