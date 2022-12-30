Sinop'ta yılbaşına yönelik bir dizi tedbir alındı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop'ta, yılbaşı gecesi kent genelinde 542 emniyet personelinin görev alacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yeni yıla güven dolu ve huzurlu bir ortamda girebilmeleri için tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet mensuplarının yılbaşında görev başında olacakları belirtilen açıklamada, "Sorumluluk bölgemiz dahilinde il merkezinde 66 ekip ve 289 personel, ilçelerimizde 31 ekip ve 253 personel olmak üzere toplamda 97 ekip 542 personelle genel asayiş, trafik ve olabilecek diğer müessir olaylara karşı tüm tedbirlerimiz alınmıştır." ifadesine yer verildi.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.