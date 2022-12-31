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AK Parti Boyabat İlçe Danışma ve İstişare Toplantısı yapıldı

AA

AK Parti Boyabat İlçe Danışma ve İstişare Toplantısı yapıldı

SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde AK Parti Danışma ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, ilçedeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilk günkü heyecan ve azimleriyle millete hizmet vermenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bundan sonra da karşılarına çıkacak engelleri yıkarak halkın huzur, mutluluk ve refahı için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Maviş, "Yeni göreve başlayan ilçe başkanımız Kadir Çok'u ve yönetimini kutluyorum. Boyabat'ta birliğimiz, beraberliğimiz çok önemlidir. İlimiz ve Boyabat'ta hizmet vermek için bu görevlere talip olduk. Verdiğimiz sözleri ve vaatlerimizi de tek tek yerine getirdik." dedi.

Seçimden güçlü şekilde çıkmak istediklerini dile getiren Maviş, "Katılım sağlayan AK Parti ilçe teşkilatımıza, geçmiş dönem belediye ve ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum. Hedef 2023, Türkiye Yüzyılı başlıyor. Durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

Toplantıya Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Çok ile partililer katıldı.


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