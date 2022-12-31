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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta maket gemiler emeklilerin elinde şekilleniyor

AA

Sinop'ta maket gemiler emeklilerin elinde şekilleniyor

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 verilerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfus oranı en yüksek il olan Sinop'ta Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan maket gemi yapımı kursuna katılan 9 emekli, üretime katkı sunmayı sürdürüyor.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan maket gemi yapımı kursuna katılan ve tamamı emeklilerden oluşan kursiyerler, el becerilerini ortaya koyuyor.

Emekliler, boş zamanlarını değerlendirdikleri kursta bir yandan üretime katkı sunarken bir yandan da sosyalleşme fırsatı buluyor.

Merkezde görevli gemi inşa öğretmeni Hasan Köse, AA muhabirine, bu tür el işlerinin gönül vermeden öğrenilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kursa katılan emeklilerin ilerlemiş yaşlarına rağmen üretmeye ve öğrenmeye çok açık olduğunu vurgulayan Köse, tüm gemi modellerini el işçiliğiyle aslına uygun şekilde yaptıklarını dile getirdi.

Bir gemi maketinin yapım sürecinin 3 ay ila 2 yıl arasında değiştiğine dikkati çeken Köse, şunları kaydetti:

"Bu, uzun bir süreç, uzun ve sabır gerektiren bir iş. Bunun için bu işi sevmek lazım. Hepsi de severek yaptıkları için çok güzel ürünler çıkıyor. Burada hiçbir karşılık beklemeden, tamamen bu işe kendilerini adadıkları için dışarıdan daha güzel vakit geçiriyorlar. Boyasından yelken bezine, dikmesine, ahşap işinden elektrik işine kadar her şey burada yapılıyor. Tabiri caizse her şeyden anlamak gerekiyor, anlıyorlar da. Kendilerini geliştirecek, heyecan verecek yeni şeyler öğreniyorlar."

- "Üretip öğrenmek bizim için yaşam kaynağı oluyor"

Kursiyerlerden emekli öğretmen Reyhan Özer, el işçiliğinin azim ve özveri istediğine işaret etti.

Kursun kendilerine hem yeni bir şeyler öğrenme hem de sosyalleşme anlamında önemli katkı sunduğunu anlatan Özer, "Kurs binasında hepimiz aile ortamı içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii belli bir özveri istiyor, severek yapmak gerekiyor. Hoşça vakit geçiriyoruz. Hem öğreniyor hem üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Yaptıkları eserlerin çevrelerindekiler tarafından takdir edildiğini aktaran Özer, "Güzel bir hobi çalışması yapıyoruz. Herkese de tavsiye ederiz, gençlere özellikle. Gelir elde etmek isteyenler de güzel bir sanat öğrenebilirler. Üretmek büyük bir zevk. Yoktan bir şeyler meydana getirmek, ortaya koymak insana büyük zevk veriyor. Üretip öğrenmek bizim için büyük yaşam kaynağı oluyor." diye konuştu.

- "Emekliler ileride ailelerine hatıra olacak eserler bıraksın"

Emekli Süha Yamacı, sabah uyandıklarında akıllarında hep kursun olduğunu söyledi.

Halk eğitimin kendilerine sunduğu imkanın tadını çıkardıklarını belirten Yamacı, şunları kaydetti:

"Halk eğitim sayesinde bir sürü şeyler öğrendik. Biz emek veriyoruz, onlar emek veriyor, yılın sonunda da bir sergimiz oluyor, yaptıklarımızı halkımızla paylaşıyoruz. Onlardan gelen güzel bir söz bizi mutlu ediyor, gurur veriyor. Birçok emekli arkadaş var. Kahvehanede dolaşacaklarına gelsinler, burada bir şeyler öğrensinler, üretsinler. Ailelerine, çocuklarına ileride hatıra olabilecek eserler bıraksınlar."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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