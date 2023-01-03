Sinop Valisi Karaömeroğlu, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİNOP (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Vali Karaömeroğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.
Spor kategorisinde Fareed Kotb'un "Zirvede yalnız", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğraflarını oylayan Karaömeroğlu, çevre-yaşamda ise Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı" başlıklı fotoğraf karesine oy verdi.
Karaömeroğlu, birbirinden özel fotoğraf kareleri arasından seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "AA yöneticileri ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Fotoğrafların her birinin ayrı bir hikayesi, verdiği mesaj var. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.