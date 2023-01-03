Saraydüzü Entegre Sağlık Merkezinde acil servis hizmeti verilmeye başlandı

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SİNOP (AA) - Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, ilçede faaliyet gösteren Entegre Sağlık Merkezini ziyaret etti.

Peker, ziyaretinde, merkezdeki görevli aile hekimi Burak Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Peker, Entegre Sağlık Merkezinin acil servisiyle artık 24 saat vatandaşlara sağlık hizmeti vermeye başladığını söyledi.

Belediye olarak sağlık çalışanlarının yanlarında olmaya devam ettiklerini dile getiren Peker, "Tüm sağlık çalışanlarımıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da uygulamadan memnun olduklarını görmek bizleri mutlu etti." dedi.

Peker'e ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Uğur Şimşek eşlik etti.



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